شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة المجمعة محليًا فولكس فاجن فيرتوس المتوقعة في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATC) الوكيل المحلي للعلامة الألمانية " فولكس فاجن " في مصر، عن بدء التجميع المحلي لسيارتها السيدان الجديدة " فيرتوس " والتي سيتم طرحها رسميًا في السوق المصري مطلع عام 2026.

من المتوقع ان يتم طرح السيارة "فيرتوس" في السوق المصري بسعر يبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و 950 ألف جنيه للفئة الثانية .

مواصفات السيارة "فيرتوس "

تأتي " فولكس فاجن فيرتوس " بمزيج من الأداء القوي والتكنولوجيا الحديثة،حيث تم تزويدها بمحرك 1000 سي سي تيربو يولد قوة 110 أحصنة وعزم دوران 152 نيوتن متر،مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ونظام دفع أمامي.

من حيث الأبعاد،تتميز السيارة بطول 4.56 متر،وعرض 1.75 متر،وارتفاع 1.50 متر،مما يمنحها حضورًا قويًا ومساحة داخلية رحبة،بالإضافة إلى صندوق أمتعة بسعة 521 لترًا،مما يجعلها مناسبة للعائلات ومحبي السفر.

بالإضافة إلي شاشة وسطية قياس 10 بوصات تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto ، ولوحة عدادات رقمية لعرض بيانات القيادة بوضوح ، وعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف لتحكم أسهل أثناء القيادة و نظام صوتي بـ4 سماعات لتجربة صوتية نقية ، شاحن لاسلكي لتوفير راحة أثناء الاستخدام ، وإضاءة LED أمامية وخلفية مع عجلات رياضية قياس 17 بوصة ، فتحة سقف لإحساس أكبر بالرحابة داخل المقصورة.

وتشمل السيارة ايضا علي مجموعة من المواصفات الخاصة بالسلامة والأمان مثل نظام مراقبة ضغط الإطارات لتعزيز الأمان أثناء القيادة ، و 6 وسائد هوائية لضمان حماية عالية للركاب.