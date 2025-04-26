شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات "رشيد 2" ويتابع مستجدات تنفيذ أبراج النقل والان مع تفاصيل الخبر

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية المستمرة، وزياراته إلى جميع مواقع العمل، وقام اليوم السبت بزيارة ميدانية، هى الثانية خلال أسبوعين الى محطة محولات روافع "رشيد 2 " كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، تفقد خلالها أعمال تنفيذ المحطة وشبكات التوزيع ومسار أبراج نقل الكهرباء على الجهود المختلفة لتوفير التغذية الكهربائية للموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية ، وفى ضوء خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.

اجتمع الدكتور محمود عصمت بمديري المشروع، ومسئولى الشركات القائمة على التنفيذ وفريق العمل ومسئولي التنفيذ ، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس طارق عبدالشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء واستعرض الوضع الراهن للمشروع ومعدلات الإنجاز وتنفيذ الاعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى ومواعيد التسليم ، وكذلك مخطط تشغيل المحطات الثلاث 2 و 5 و 6 , وربطها مع الشبكة الموحدة ، ومجريات تنفيذ خطة العمل الحالية ومراجعة ما تم التوجيه به خلال الزيارة السابقة وحجم تنفيذ الاعمال ، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية والمسئولة عن المشروع لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالأبراج فى مسار الخط ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل كأحد اهم المصادر لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر ، مضيفا ان هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ المشروع، فى إطار خطة الدولة للتنمية الزراعية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي فى المحاصيل الغذائية

ناقش الاجتماع كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومسار أبراج نقل الكهرباء والموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية الأخرى ومعدلات أعمال البنية الأساسية والمخطط الزمنى ونسب الإنجاز وخطة التدرج الزمنى للأحمال المطلوبة، والواقع الفعلي لإقامة محطات المحولات اللازمة لكافة مناطق الاستصلاح والتنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على جميع مصادر التغذية ومن بينها المصدر الشمالى "روافع الحمام " وجاهزية الشبكة الموحدة لتوفير الكهرباء اللازمة للمشروعات من مصادر قريبة لبدء الإنتاج.

قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة ويعمل فى إطار خطة متكاملة ومحددة لتوفير وإتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات ، وخاصة مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي ، مشيرا إلى استراتيجية العمل الخاصة برفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة ، موضحا الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد ، مؤكدا ان الجولات الميدانية والتواجد بين العاملين فى الموقع ضمن خطة العمل لإنهاء المشروعات والالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع ، مشيرا إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، موضحا الخطوات التى يتم العمل عليها لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفقد فى التيار خاصة فى شبكات التوزيع.



