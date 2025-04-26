شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الحي اللاتيني، خلال جولته اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بمكونات الحي اللاتيني، حيث تفقد وحدتين من الوحدات الجاهزة للتسليم بالحي واطلع على مستوى التشطيبات الداخلية، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها بالمسطحات الخضراء، وموقف المبيعات بالمشروع، بجانب تفقد منطقة الخدمات، وتفقد أعمال الطرق والممشى بالمشروع، حيث يقام المشروع على مساحة 398.79 فدان ويتكون من 6 مناطق تتكون من 65 مجمعا سكنيا بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية، والمشروع يقع بالمنطقة الشاطئية ويحتوي على مسطحات خضراء ومناطق وخدمات ومواقف للسيارات.