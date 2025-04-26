شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 26-4-2025.. تحديث فورى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 أبريل 2025 مع تسجيل استقرار ملحوظ في جميع البنوك.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.90جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.03جنيه للشراء.

14.00جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.04جنيه للشراء.

13.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.92جنيه للشراء.

13.99جنيه للبيع.