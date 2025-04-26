شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عالمى ومحلى على مدار أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب العالمي والمحلي انخفاضا كبيرا على مدار أسبوع، مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب تعافي مستويات الدولار مما أوقف مكاسب الذهب لفترة من الوقت.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: سجل حوالي 5451.5 جنيه.

- عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها.

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولار للأونصة وأغلق عند 3319 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

تمثل هذه الخطوة تهدئة للصراع وقد تدعو أيضًا إلى اتخاذ واشنطن المزيد من الإجراءات التصالحية. بينما قد صرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا حل النزاع، فعليها رفع جميع الإجراءات الجمركية أحادية الجانب ضد الصين.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياته التاريخية بعد أن عادت شهية المخاطرة إلى التزايد لدة المستثمرين وهو ما انعكس على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية التي عادت إلى التعافي بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال فترات الصراع التجاري المتزايد بين الولايات المتحدة والصين.