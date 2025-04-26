شكرا لقرائتكم خبر عن 515 مليار ريال.. صادرات المملكة غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية