شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى، اليوم السبت 26-4-2025 بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

وسجل فى البنك المركزي 67.68 جنيه للشراء، و67.87 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.37 جنيه للشراء، و68.04 جنيه للبيع.

ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الاسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.37 جنيه للشراء

68.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67.37 جنيه للشراء.

68.04 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.36 جنيه للشراء.

68.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.37 جنيه للشراء

68.04 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.37 جنيه للشراء

68.04 جنيه للبيع



سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.51 جنيه للشراء

68.15 جنيه للبيع



