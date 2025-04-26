شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالسبت، 26 أبريل 2025 04:00 م
ننشر آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى، اليوم السبت 26-4-2025 بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.
وسجل فى البنك المركزي 67.68 جنيه للشراء، و67.87 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.37 جنيه للشراء، و68.04 جنيه للبيع.
ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الاسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67.37 جنيه للشراء
68.04 جنيه للبيع.
67.37 جنيه للشراء.
68.04 جنيه للبيع
67.36 جنيه للشراء.
68.02 جنيه للبيع.
67.37 جنيه للشراء
68.04 جنيه للبيع
67.37 جنيه للشراء
68.04 جنيه للبيع
67.51 جنيه للشراء
68.15 جنيه للبيع
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