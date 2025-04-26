شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الدولار اليوم السبت 26 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى فى البنك الأهلي المصري 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات رسمية بالبنوك.

يأتي استقرار الدولار وذلك بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الصرف، وتوقف التداولات الرسمية، لكن هناك تعاملات في الصرافات المنتشرة في جميع المحافظات.

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 26 أبريل 2025 بالبنك المركزي المصري 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى بنك مصر 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.