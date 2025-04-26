المركزي الروسي يحدد سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 20 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 82.6549 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 35 كوبيكًا، ليبلغ 94.3593 روبلًا. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 11.3506 روبلًا.

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