شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الشركات المصرية علي التوكيلات الصينية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع السيارات العالمي، أدركت العديد من الشركات المصرية أن البقاء في الصدارة يتطلب أكثر من مجرد مواكبة التطور، بل استباقه، وذلك بتبني أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية،ومن هنا جاء صراع واضح علي استقطاب الوكالات الصينية المختلفة خاصة مع وجود طلب كبير من المستهلكين علي السيارات الصينية لما لها من تطور كبير في الجودة والكماليات .

يعمل وكلاء السيارات في مصر على جذب العلامات الصينية للتصنيع محليًا، مع مكون محلي يبدأ من 45%، مستفيدين من برنامج AIDP لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.



وعن أبرز العلامات التي دخلت السوق المصرية مؤخرا مستور ومحلي :

أولا : العلامة التجارية العالمية AITO

تُعد AITO من أهم العلامات التجارية في السيارات الفاخرة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على المستوى الدولي”.

وتهدف شركة " قصراوي جروب " الوكيل المالي إلى إحداث نقلة نوعية في سوق السيارات الفارهة في مصر، من خلال الشراكة مع AITO وتوسيع الخيارات المتاحة، وتقديم سيارات مزودة بأحدث التقنيات لتعزيز تجربة القيادة .

يذكر أن “AITO تلتزم بتقديم سيارات تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة بنظام موسع للمدى، مما يجعلها خيارًا للباحثين عن قيمة استثنائية مع الحفاظ على الاستدامة البيئية، وتمتلك علامة AITO أربع طرازات رئيسية، هي AITO M5 (سيارة كروس أوفر فاخرة مدمجة)، وAITO M7 (سيارة SUV فاخرة متوسطة الحجم)، وAITO M9 (أكبر طرازات العلامة التجارية)، وAITO M8 (سيارة كروس أوفر كبيرة الحجم).

ثانيا : توكيل " اكسبنج " من خلال شركة راية اوتو

دخلت الشركة في قطاع السيارات بتوكيل " اكسبنج " الكهربائية اللّي تعتبر موديلاته حتى اللحظة أغلى سعرا ما بين الصيني في مصر،من خلال تقديم سيارتين تتراوح أسعارهم من ٢ مليون ونصف وتتخطي الـ3 مليون جنيه.

ثالثا : وكالة " إكسييد " الصينية :

انضمت شركة " ناتكو " لابرز التوكيلات الصينية في مصر من خلال علامة " Exeed " ، والتي يتم تجميعها محليا بأسعار ما فوق ال 2 مليون جنيه .



رابعا : وكالة زيكر " الصينية



قامت شركة EIM بإستقطاب وكالة "زيكر" الصينية والتي لديها تكنولوجيا هائلة مقارنة بالسيارات الصنية من نفس الفئة وتتخطي اسعارها2 مليون جنيه .



خامسا : توكيل ROX الصيني

قام شركة " نور الدين الشريف " بإستقطاب وكالة " ROX " وعن اسعار السيارة فهي تتخطي 3 مليون جنيه.

سادسا : وكالة Link&CO



قامت شركة " عز العرب " بإستقطاب وكالة Link&CO

شركة لينك & كو تأسست عام 2016 بشراكة بين جيلي وفولفو. وهي تقوم بإنتاج السيارات الفاخرة الكهربائية، الهجينة، الهجينة القابلة للشحن، بالإضافة إلى سيارات البنزين. يقع مقرها الرئيسي في السويد، أما في مصر، فتتولى مجموعة عز العرب للسيارات تمثيل العلامة محلياً

وعن اسعار السيارة فهي تترواح من مليون ونصف وحتي 2 مليون ومافوق .

سابعا إم جي المنصور :



حصلت مجموعة المنصور على قطعة أرض في أكتوبر الجديدة لإنشاء مصنع لسيارات العلامة الصينية " ام جي " بطاقة 100 ألف سيارة سنويًا، بينما افتتحت المصرية الألمانية خطوط إنتاج Exeed، ودشنت أوتو موبيليتي مصنع جيلي في السادس من أكتوبر.

ثامنا : بايك الصينية

قامت شركة ألكان اوتو بطرح العديد من الطرازات الصينية من العلامة الشهيرة " بايك " اسعارها في المتناول والتي تتراوح من مليون ونصف الي ما فوق ، كما بدأت ألكان أوتو تنفيذ مصنع بايك الكهربائية بطاقة 50 ألف سيارة سنويًا، ما يعزز التصنيع المحلي والتصدير.

تاسعا :شانجان الصينية

تعمل غبور أوتو على مصنعها بمدينة السادات لإنتاج شانجان وهافال بطاقة 50 ألف سيارة سنويًا، فيما تستعد الصفا لإطلاق مصنع زوتي في برج العرب بطاقة 12 ألف سيارة.



واخيرا وليس آخرا ينتظر السوق المصري العديد من الوكالات الصينية للسوق المصري أبرزهم توكيل " هونشي " خلال 2025 الذي يتبع مجموعة FBB القابضة متعددة الجنسيات مقرها دبي، ولهم وكلاء في السعودية والاردن وليبيا ، وأفخم سياراتهم الكهربائية اسمها EHS9 الفئة الأعلى فيها بتتباع في

السعودية بـ463 ألف ريال .