شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 42.8% زيادة فى أعداد العلامات التجارية الممنوحة من مصر عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية.

ومن أهم المؤشرات المحلية بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (42538) طلباً عام 2024، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (33703) طلباً عام 2024.

وبلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (23790) علامة تجـــارية في عــام 2024 ، وكانت مصر (19099)علامة تجارية ، باقي الجنسيات (4691) علامة تجارية ، مقابل (16659) علامة تجارية عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 42.8٪.

وتصدر المصريون قائمة العلامات التجارية الممنوحة لعام 2024 بإجمالي (19099) علامة تجارية بنسـبة 80.3٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (1496) علامـة تجارية بنسـبة 6.3٪ ثم المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة بعـدد (512) علامـة تجـارية بنسـبة 2.2٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2024.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1860) طلباً عـــام 2024 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (586) طلباً للمصريـين بنسـبة 31.5٪، (1274) طلباً للأجـانب بنسبة 68.5٪، وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (266) براءة اختراع عام 2024 منها (65) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 24.4٪، (201) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 75.6 ٪ من الإجمالي.

بلغ عدد البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي (266) بـراءة اختــراع تـم منحهـا منها 68 براءة اختراع فـي مجال الاحتياجات الانسانية بنسـبة 25.6٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2024 (25.0٪للمـصريين، 75.0٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الكيمياء والفلزات بعـدد (60) بـراءة اختــراع بنسبــة 22.6٪ (45.0٪ للمصـريين، 55.0٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (41) بـراءة اختـراع بنســـبة 15.4٪ (22.0٪للمصـريين، 78.0٪ للأجـانب).

وتصدر المتقدمون من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (65) بــراءة اخــتراع بنسـبة 24.4٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (41) براءة اختراع بنسبة 15.4٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (22) براءة اختراع بنسبة 8.3٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2024.