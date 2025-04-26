شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 26-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمينالسبت، 26 أبريل 2025 12:24 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 26-4-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.68 جنيه للشراء و67.87 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.37 جنيه للشراء، و68.04 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الاسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67.37 جنيه للشراء
68.04 جنيه للبيع.
67.37 جنيه للشراء.
68.04 جنيه للبيع
67.36 جنيه للشراء.
68.02 جنيه للبيع.
67.37 جنيه للشراء
68.04 جنيه للبيع
67.37 جنيه للشراء
68.04 جنيه للبيع
67.51 جنيه للشراء
68.15 جنيه للبيع
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