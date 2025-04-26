شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 فى الكويت 32.700 دينار لعيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.700 دينار مقارنة بـ 32.550 دينار سعر أمس، بالتزامن مع اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 يجل 32.700 دينار

عيار 22 سجل 29.975 دينار

عيار 21 سجل 28.600 دينار

عيار 18 سجل 24.525 دينار

عيار 14 سجل 19.075 دينار

عيار 12 سجل 16.350 دينار

الاونصة1016.725 دينار

الجنيه الذهب228.825 دينار

الأونصة بالدولار3314.66 دولار

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.