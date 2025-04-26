شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في أسبوع.. استقرار الأسعار ومكاسب بختام التعاملات رغم التقلبات والان نبدء بالتفاصيل

إلى أي مدى قد يرتفع سعر الذهب؟

مستوى دعم رئيسي عند 3298 دولارًا

مستويات الذهب التي يجب مراقبتها

توقعات المحللين للذهب

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب ، استقرار في ختام تعاملات أمس الجمعة، وسط توجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، بدعم من استمرار الطلب على الملاذات الآمنة.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3348 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3359 دولارًا.وسجّل المعدن الأصفر، مكاسب بأكثر من 700 دولار منذ بداية العام، ولامس مستويات قياسية عدة مرات، منها 3500.05 دولار يوم الثلاثاء الماضي.وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 33.42 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 969.65 دولارًا، وهبط البلاديوم 1.2% ليسجل 943.24 دولارًا.يأتي هذا رغم تقلبت أسعار الذهب بين ارتفاع حاد وانخفاض متوسط، بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500 دولار للأونصة.جاء هذا التقلب في ظل عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، عقب مؤشرات على إمكانية تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لما ذكرته منصة "أف أكس ليدر"، حيث أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجة أكثر تفاؤلًا تجاه العلاقات التجارية، إلى جانب الدعم الذي أبداه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما شكّل مزيجًا إيجابيًا للأسواق والأسهم والدولار الأمريكي، وهو ما انعكس على الذهب.رغم هذا التراجع، لا تُشير المؤشرات إلى انهيار وشيك، إذ لا يزال الذهب واحدًا من أفضل الأصول أداءً في عام 2025، حيث حقق مكاسب تتراوح بين 26% و30% في بعض التقديرات، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية، واستمرار حالة عدم اليقين الكلي، والتدفقات المؤسسية القوية.بعد التراجع من ذروة 3500 دولار، وجد الذهب دعمًا عند 3298 دولارًا للأوقية، وهي منطقة حرجة تقاطع عندها المتوسط المتحرك لـ50 يومًا مع خط الاتجاه الصاعد.تشير المؤشرات الفنية، مثل MACD، إلى تلاشي الضغوط البيعية، حيث بدأ المؤشر في الاستقرار. ورغم أنها ليست إشارة صريحة للشراء، إلا أنها تعكس احتمال انتهاء أسوأ مراحل التصحيح.يبلغ مستوى الدعم الرئيسي 3298 دولارًا للأونصة، والمقاومات المحتملة عند 3386 دولارًا و3444 دولارًا، أما مستوى الخطر فيتثمل بالانخفاض دون 3260 دولارًا، والذي قد يفتح المجال لتراجع نحو 3204 دولارًا، وهو ما يمثل تحولًا واضحًا في الاتجاه الفني للذهب.قال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في "ساكسو بنك": "الانعكاس الأخير قد يؤدي إلى تصحيح أعمق، لكن طالما بقي الذهب فوق مستوى 3260 دولارًا، فإن الاتجاه العام لا يزال في مصلحة المشترين".