شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بعد خسائر أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم السبت عند التسوية، لكنها تكبدت خسائر أسبوعية بسبب الضغوط الناجمة عن توقعات السوق بحدوث فائض في المعروض.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتًا إلى 66.87 دولارًا للبرميل، لتسجل خسارة أسبوعية بواقع 1.6 بالمئة. وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا إلى 63.02 دولارًا للبرميل، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا قدره 2.6 بالمئة.

