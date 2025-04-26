الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد خسائر أسبوعية

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واس - نيويورك 0 تبليغ

ارتفاع أسعار النفط بعد خسائر أسبوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بعد خسائر أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم السبت عند التسوية، لكنها تكبدت خسائر أسبوعية بسبب الضغوط الناجمة عن توقعات السوق بحدوث فائض في المعروض.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتًا إلى 66.87 دولارًا للبرميل، لتسجل خسارة أسبوعية بواقع 1.6 بالمئة. وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا إلى 63.02 دولارًا للبرميل، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا قدره 2.6 بالمئة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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