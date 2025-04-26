شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فورى لسعر الدولار اليوم السبت 26 أبريل 2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى حالة من الاستقرار الملحوظ فى البنك الأهلي المصري 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات رسمية بالبنوك. وذلك بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الصرف، وتوقف التداولات الرسمية، لكن هناك تعاملات في الصرافات المنتشرة في جميع المحافظات.

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 26 أبريل 2025 بالبنك المركزي المصري 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى بنك مصر 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.