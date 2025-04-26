شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية اليوم لوزير الإسكان فى مدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بالساحل الشمالي الغربي.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.