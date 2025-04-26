شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21 يرتفع 20 جنيهًا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا اليوم، حيث تحرك سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، إلى نحو 4770 جنيهًا، مقارنة بختام تداولات أمس 4750 جنيهًا.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات متباينة بسوق الذهب العالمية، إذ سجلت أونصة الذهب حوالي 3308 دولارات بختام تداولات الأسبوع.

- عيار 24: سجل حوالي 5451.5 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها.

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا

ويشير المحللون إلى أن السعر العالمي للذهب شهد تذبذبًا بسبب عوامل جيوسياسية واقتصادية في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تراجع الطلب في الأسواق الكبرى مثل الهند والصين، وهذا الأمر كان له تأثير مباشر على السوق المحلي الذي يتأثر بشكل كبير بالتحركات العالمية.