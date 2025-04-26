آخر فرصة النهاردة لشراء الشهادة 27% من البنوك.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - آخر فرصة متاحة لشراء الشهادة 27% من البنوك عبر القنوات الإليكترونية ستكون اليوم السبت 26 أبريل 2025، وذلك بعد توقفها.

أكد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري أن البنك مستمر في إصدار الشهادات البلاتينية بذات العائد المعلن حتى يوم السبت القادم الموافق 26/4/2025 من خلال جميع تطبيقاته الإلكترونية وذلك وفقا لما يلي:

قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إجراء بعض التعديلات علي الشهادات الادخارية التي تسري اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 أبريل 2025.

وقد تقرر إيقاف إصدار شهادة "طلعت حرب" السنوية ذات العائد الثابت بجميع دوريات صرف العائد، وشملت التعديلات أيضاً خفض العائد على شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت المتناقص لمدة 3 سنوات بنسبة 2%، بمختلف دوريات الاستحقاق، وكذا خفض العائد علي شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 2%.