الاقتصاد

يستشعرون مخاطر.. تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا خلال أبريل

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل بأقل قليل من التقديرات الأولية، وفقا لمؤشر جامعة ميشيجان الصادر اليوم الجمعة.
وتراجع مؤشر الثقة خلال الشهر الحالي وفقا للبيانات النهائية إلى 2ر52 نقطة، في حين كانت القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق تبلغ 8ر50 نقطة.

ثقة المستهلكين في أمريكا

كان المحللون يتوقعون ثبات ثبات المؤشر عند مستوى قراءته الأولية. ورغم تحسن المؤشر وفقا للقراءة المعدلة، فإنه ظل أقل من مستواه في مارس وكان57 نقطة ليظل عند أقل مستوى له منذ سجل 5ر51 نقطة في يوليو 2022.
جاء التراجع الكبير للمؤشر الرئيسي على خلفية انخفاض مؤشر توقعات المستهلكين، إلى 3ر47 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 6ر52 نقطة خلال الشهر الماضي.
في حين تراجع مؤشر الثقة في الأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 8ر59 نقطة مقابل 8ر63 نقطة في الشهر الماضي.

توجهات المستهلكين الأمريكيين

وتقول جوانا هسو مديرة مسوح المستهلكين في الجامعة "يشعر المستهلكون بوجود مخاطر في قطاعات متعددة من الاقتصاد، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسة التجارية وإمكانية عودة التضخم في المستقبل".
وأضافت: "الأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن مسار الاقتصاد هو أن المستهلكين توقعوا نموا أضعف في دخلهم خلال العام المقبل.
ومن دون دخل قوي وموثوق، من غير المرجح أن يظل الإنفاق قويا في ظل المؤشرات التحذيرية العديدة التي يستشعرها المستهلكون".
وقال تقرير الجامعة إن توقعات التضخم في العام المقبل ارتفعت إلى 5ر6% خلال الشهر الحالي مقابل 5% وفقا لمسح الشهر الماضي لتصل إلى أعلى قراءة منذ عام 1981.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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