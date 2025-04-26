الاقتصاد

الأحد.. مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يستضيف حاكم نيوجيرسي بالرياض

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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  • الأحد.. مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يستضيف حاكم نيوجيرسي بالرياض 2/2

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الدمام - شريف احمد - يستضيف مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، يوم الأحد القادم، في العاصمة الرياض، مائدة مستديرة للأعمال، بمشاركة حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية فيل مورفي، إلى جانب وفد زائر يضم نخبة من الشركات والمؤسسات البارزة في الولاية.
وسيجتمع في هذه المائدة المستديرة عدد من قادة الأعمال من قطاعات متنوعة تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنشاءات، والعقارات، والخدمات المالية، والطاقة.

العلاقات التجارية

وسيحظى الحضور بفرصة فريدة للتفاعل المباشر مع الحاكم مورفي وأعضاء الوفد، بهدف بحث فرص الاستثمار، والابتكار، والتعاون الثنائي بين الجانبين.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين وولاية نيوجيرسي، فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الطرفين 3.14 مليار دولار في عام 2024.

آفاق التجارة والاستثمار

ويهدف الحدث إلى توسيع هذا التعاون من خلال استكشاف فرص شراكة جديدة في القطاعات الناشئة إلى جانب دعم الصناعات الراسخة.
ويندرج هذه اللقاء ضمن التزام المجلس بتعزيز التعاون الإستراتيجي بين الفاعلين الأمريكيين والسعوديين، والمساهمة في توسيع آفاق التجارة والاستثمار بين البلدين.
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