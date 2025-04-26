الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 26-4-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4071.43 جنيه

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سعر الذهب اليوم السبت 26-4-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4071.43 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرى

السبت، 26 أبريل 2025 06:00 ص

تتاثرأسعار الذهب فى مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، منذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب بمقدار 2.2% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6%.

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 

عيار 24: 5428.57 جنيها

عيار 21: 4750.00 جنيها

عيار 18: 4071.43 جنيها

عيار 14: 3166.67 جنيها

سعر جنيه الذهب: 38,000 جنيه

سعر الأونصة محلياً: 168,829 جنيه

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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