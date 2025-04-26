شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 26-4-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4071.43 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتاثرأسعار الذهب فى مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، منذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب بمقدار 2.2% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6%.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5428.57 جنيها

عيار 21: 4750.00 جنيها

عيار 18: 4071.43 جنيها

عيار 14: 3166.67 جنيها

سعر جنيه الذهب: 38,000 جنيه

سعر الأونصة محلياً: 168,829 جنيه

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.