شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 25-4-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4071.43 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 26 أبريل 2025 06:00 ص
تتاثرأسعار الذهب فى مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، منذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب بمقدار 2.2% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6%.أسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: 5428.57 جنيها
عيار 21: 4750.00 جنيها
عيار 18: 4071.43 جنيها
عيار 14: 3166.67 جنيها
سعر جنيه الذهب: 38,000 جنيه
سعر الأونصة محلياً: 168,829 جنيه
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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