الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 26-4-2025 بسبب العطلة الأسبوعية

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

السبت، 26 أبريل 2025 06:00 ص

استقر سعر الدولار اليوم السبت 26-4-2025، أمام الجنيه المصري، بسبب العطلة الأسبوعية، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.87 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.91 للشراء، 51.01 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.91 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.9 جنيه للشراء، 51 جنيهًا للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.87 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

50.9 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

a13a941088.jpg

 

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


51.01 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


50.90 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


50.90 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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