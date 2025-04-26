شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة تكشف سعر الذهب اليوم بعد هبوط كبير والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات برئاسة إيهاب واصف، تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت، 26 أبريل 2025، عقب انخفاض كبير بحوالي 250 جنيها، مع تغيرات كبيرة على مدار الأسبوع بعد وصول الجرام لأكثر من 5000 جنيها.

ويعكس هذا الثبات في الأسعار حالة الهدوء التي تشهدها تعاملات الذهب في الوقت الحالي، وسط ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تؤثر على حركة الأسعار في الفترة المقبلة

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5428.57 جنيها



عيار 21: 4750.00 جنيها

عيار 18: 4071.43 جنيها

عيار 14: 3166.67 جنيها

سعر جنيه الذهب: 38,000 جنيه

سعر الأونصة محلياً: 168,829 جنيه

سعر الأونصة عالمياً: 3279 دولاراً

منذ بداية العام ارتفاع الذهب العالمي ما يقارب من 700 دولار ليسجل عدة قمم تاريخية آخرها هذا الأسبوع عند المستوى 3500 دولار للأونصة. وذلك في ظل تزايد الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية المتزايدة منذ بداية العام.

أشارت أخبار أن الصين قد تعفي بعض الواردات الأمريكية من رسومها الجمركية البالغة 125%، وتطلب من الشركات تحديد السلع التي قد تكون مؤهلة لهذا الاعفاء، في الوقت الذي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات التجارة مع الصين جارية، نافيًا مزاعم الصين بعدم إجراء أي مناقشات لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة.



قد تمثل هذه الخطوة تهدئة للصراع وقد تدعو أيضًا إلى اتخاذ واشنطن المزيد من الإجراءات التصالحية.

بينما قد صرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا حل النزاع، فعليها رفع جميع الإجراءات الجمركية أحادية الجانب ضد الصين.

انخفضت أسعار الذهب مع تحسن شهية المخاطرة وسط مؤشرات على احتمال تراجع الولايات المتحدة والصين عن نزاعهما التجاري، على الرغم من عدم وجود مسار واضح للتوصل إلى اتفاق تجاري.



أيضا ابتعد الدولار عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات الأمر الذي ساعد على تراجع سعر الذهب، ولكن يبقى المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوى قياسي له عند 3500 دولار للأونصة.



لا تزال العوامل الحالية داعمة للذهب مع استمرار التوترات التجارية وعمليات الشراء المستمرة للذهب من قبل البنوك المركزية العالمي وصناديق الاستثمار المتداولة المدعوة بالذهب.

هذا وقد أشار أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يرون أي حاجة ملحة لمراجعة السياسة النقدية، إذ يسعون للحصول على مزيد من المعلومات لتحديد كيفية تأثير رسوم إدارة ترامب الجمركية على الاقتصاد.

من جهة أخرى أظهرت بيانات من مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة والمدعومة بالذهب المادي قد ارتفعت للأسبوع الـ 12 على التوالي، ليسجل خلال الأسبوع المنتهي في 18 ابريل تدفقات داخلة بمقدار 33.4 طن ذهب.



وكانت صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية قد سجلت أكبر تدفقات نقدية بمقدار 15.8 طن ذهب تليها الصناديق في المنطقة الأوروبية بمقدار 9.4 طن ذهب، بينما سجلت الصناديق في أمريكا الشمالية تدفقات داخلة بمقدار 7.6 طن ذهب.