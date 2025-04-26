شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية.. 8 شركات بالبورصة ترتفع بأكثر من 10% خلال جلستين والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 8 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال ثالث أسبوع في شهر أبريل الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 10.39% ليصل إلى مستوى 2.550 جنيه.

2- دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 10.48% ليصل إلى مستوى 87.580 جنيه.

3- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 13.91% ليصل إلى مستوى 26.200 جنيه.

4- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 12.32% ليصل إلى مستوى 120.490 جنيه.

5- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 13.78% ليصل إلى مستوى 5.780 جنيه.

6- جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية بنسبة 14.84% ليصل إلى مستوى 1.470 جنيه.

7- العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 28.41% ليصل إلى مستوى 103.010 جنيه.

8- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 30.23% ليصل إلى مستوى 77.980 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 31640.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 9227.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 12607.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 39462.63 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11686.49 نقطة.