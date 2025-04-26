شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع الذهب 250 جنيهًا فى مصر.. كيف تطورت حركة عيار 21؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالجمعة، 25 أبريل 2025 11:00 م
عيار 24: 5428.57 جنيها
عيار 21: 4750.00 جنيها
عيار 18: 4071.43 جنيها
عيار 14: 3166.67 جنيها
سعر جنيه الذهب: 38,000 جنيه
سعر الأونصة محلياً: 168,829 جنيه
سعر الأونصة عالمياً: 3279 دولاراً
يربط الخبراء هذا التراجع بزيادة عمليات جني الأرباح بعد موجة ارتفاعات قوية شهدها السوق المصري في الفترة الأخيرة، والتي دفعت بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية. على الرغم من الارتفاعات المستمرة في الأسعار العالمية للذهب، إلا أن السوق المحلي شهد بعض التراجعات الطفيفة نتيجة للانخفاض النسبي في الطلب المحلي على المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة.
ويشير المحللون إلى أن السعر العالمي للذهب شهد تذبذبًا بسبب عوامل جيوسياسية واقتصادية في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تراجع الطلب في الأسواق الكبرى مثل الهند والصين. وهذا الأمر كان له تأثير مباشر على السوق المحلي الذي يتأثر بشكل كبير بالتحركات العالمية.
