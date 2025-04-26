شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع الذهب 250 جنيهًا فى مصر.. كيف تطورت حركة عيار 21؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا اليوم، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، إلى نحو 4750 جنيهًا، مقارنة بذروة قياسية بلغت 5000 جنيه في وقت سابق، ليسجل انخفاضًا قدره 250 جنيهًا دفعة واحدة.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات متباينة بسوق الذهب العالمية، إذ سجلت أونصة الذهب حوالي 3279 دولارًا عالميًا، بينما بلغ سعرها محليًا نحو 168,829 جنيهًا.

وسجلت باقي أعيرة الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 5428.57 جنيها



عيار 21: 4750.00 جنيها

عيار 18: 4071.43 جنيها

عيار 14: 3166.67 جنيها

سعر جنيه الذهب: 38,000 جنيه

سعر الأونصة محلياً: 168,829 جنيه

سعر الأونصة عالمياً: 3279 دولاراً

يربط الخبراء هذا التراجع بزيادة عمليات جني الأرباح بعد موجة ارتفاعات قوية شهدها السوق المصري في الفترة الأخيرة، والتي دفعت بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية. على الرغم من الارتفاعات المستمرة في الأسعار العالمية للذهب، إلا أن السوق المحلي شهد بعض التراجعات الطفيفة نتيجة للانخفاض النسبي في الطلب المحلي على المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة.

ويشير المحللون إلى أن السعر العالمي للذهب شهد تذبذبًا بسبب عوامل جيوسياسية واقتصادية في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تراجع الطلب في الأسواق الكبرى مثل الهند والصين. وهذا الأمر كان له تأثير مباشر على السوق المحلي الذي يتأثر بشكل كبير بالتحركات العالمية.