الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 25-4-2025..عيار 24 بدون مصنعية بـ5428.57 جنيه

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سعر الذهب اليوم الجمعة 25-4-2025..عيار 24 بدون مصنعية بـ5428.57 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 25 أبريل 2025 10:00 م
أسعار الذهب في مصر اليوم
 


عيار 24: 5428.57 جنيها

عيار 21: 4750.00 جنيها


عيار 18: 4071.43 جنيها

عيار 14: 3166.67 جنيها

سعر جنيه الذهب: 38,000 جنيه

سعر الأونصة محلياً: 168,829 جنيه

سعر الأونصة عالمياً: 3279 دولاراً

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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