الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث

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سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الجمعة، 25 أبريل 2025 10:00 م

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه المصري  بالبنك المركزي تسجيل 50.87 جنيه للشراء، و51.01 جنيه البيع.

وينشر الخليج 365  تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم  لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.


وسجل سعر الدولار اليوم ، فى البنك الاهلي عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع، فى بنك مصر إلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه كالآتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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