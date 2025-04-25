شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالجمعة، 25 أبريل 2025 10:00 م
شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي تسجيل 50.87 جنيه للشراء، و51.01 جنيه البيع.
وينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.
واستقر سعر الدولار أمام الجنيه كالآتى:
وسجل سعر الدولار اليوم ، فى البنك الاهلي عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع، فى بنك مصر إلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
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