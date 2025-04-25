شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل مصانع سيناء بأبو زنيمة للمنجنيز فرصة لاستغلال الرمال الزجاجية محليا والان مع تفاصيل الخبر

تسعى الدولة إلى تحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية، وعلى رأسها الرمال البيضاء أو الرمال الزجاجية، التى تُعد من أبرز الخامات التعدينية التى تمتلكها مصر بكميات كبيرة وجودة عالية.

وفي هذا السياق، يأتي تطوير مصانع شركة سيناء للمنجنيز كخطوة محورية نحو توطين صناعة الزجاج ومنتجات السيليكا المتقدمة.

الرمال البيضاء المصرية تُستخدم في صناعات متعددة، أبرزها الزجاج والعدسات والألواح الشمسية، إلا أنها لا تزال تُصدر في صورتها الخام، مما يُهدر جزءًا كبيرًا من قيمتها المضافة. لذلك، فإن إنشاء خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الرمال الزجاجية داخل مصانع سيناء للمنجنيز يُمثل فرصة هامة لتعزيز الصناعة الوطنية، ورفع القيمة الاقتصادية لهذه الخامات.

تطوير مصانع الشركة لا يقتصر فقط على المعدات، بل يشمل أيضًا تدريب الكوادر الفنية، وتبني تكنولوجيا حديثة تُحقق أعلى درجات النقاء والمعالجة الصناعية للرمال، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الأوروبية والعالمية.

ويُعد هذا التوجه خطوة نحو تقليل الاعتماد على الواردات من منتجات الزجاج والسيليكا، وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات المصنعة بدلًا من المواد الخام. كما يُعزز من تنافسية الصناعة المحلية ويدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات التكميلية ورفع الناتج المحلي.

من المتوقع أن يسهم تطوير مصانع سيناء للمنجنيز في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي في شمال سيناء، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل العجز التجاري وزيادة مصادر الدخل القومي.