شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 25-4-2025..عيار 21 بدون مصنعية بـ4750 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا فى تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 5428.57 جنيها

عيار 21: 4750.00 جنيها

عيار 18: 4071.43 جنيها

عيار 14: 3166.67 جنيها

سعر جنيه الذهب: 38,000 جنيه

سعر الأونصة محلياً: 168,829 جنيه

سعر الأونصة عالمياً: 3279 دولاراً

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.