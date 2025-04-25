شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت مصطفى" تتصدر شركات البورصة الأكثر تداولًا خلال جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 6.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 330.8 مليون جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 3.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 289.8 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 134.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 285.2 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 52.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 203.7 مليون جنيه، ثم "جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية" بحجم تداول 140.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 190.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 28.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 186.1 مليون جنيه، ثم "راية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 58.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 165.5 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة"، بحجم تداول 215.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 145.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "ابن سينا فارما" بحجم تداول 15.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 137.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 4.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 124.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 31640.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 9227.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 12607.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 39462.63 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11686.49 نقطة.