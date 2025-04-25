شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 250 جنيهًا فى السوق المصرية.. وعيار 21 يهبط عند هذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، تراجعًا ملحوظًا اليوم، إذ هبط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، إلى نحو 4750 جنيهًا، مقارنة بذروة قياسية بلغت 5000 جنيه في وقت سابق، ليسجل انخفاضًا قدره 250 جنيهًا.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات متباينة بسوق الذهب العالمية، إذ سجلت أونصة الذهب حوالي 3279 دولارًا عالميًا، بينما بلغ سعرها محليًا نحو 168,829 جنيهًا.

وسجلت باقي أعيرة الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 5428.57 جنيه

عيار 18: 4071.43 جنيه

عيار 14: 3166.67 جنيه

في حين سجل سعر جنيه الذهب نحو 38,000 جنيه.

التراجع في الذهب تعود إلى عمليات جني أرباح في السوق المحلية بعد موجة ارتفاعات قوية دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب بعض التراجعات النسبية في الطلب خلال تعاملات اليوم.