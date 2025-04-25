الاقتصاد

على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه المصرى

0 نشر
0 تبليغ

على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه المصرى

شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الجمعة، 25 أبريل 2025 06:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025  أمام الجنيه المصري  بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع ، ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار  واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار اليوم، فى البنك الأهلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع، فى بنك مصر إلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع.

واستقر سعر الدولار  كالآتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements