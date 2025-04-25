شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يواصل التراجع عالميا وفى مصر والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب العالمي، تراجعًا خلال تداولات اليوم الجمعة، وسجل مستوى منخفضا مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن بعد أن أمر الرئيس الأمريكي ترامب بدراسة خفض الرسوم الجمركية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5428.57 جنيها

عيار 21: 4750.00 جنيها

عيار 18: 4071.43 جنيها

عيار 14: 3166.67 جنيها

سعر جنيه الذهب: 38,000 جنيه

سعر الأونصة محلياً: 168,829 جنيه

سعر الأونصة عالمياً: 3279 دولاراً

منذ بداية الأسبوع ارتفاع الذهب بمقدار 2.2% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6%.

حذرت شركة إنفيديا الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي من أنها تواجه انخفاضًا في أرباح الربع الأول بقيمة 5.5 مليار دولار بسبب القيود الأمريكية الجديدة على صادرات الرقائق إلى الصين.

قد تمنع الرسوم الجمركية المرتفعة والقيود على التصدير شركة إنفيديا وغيرها من شركات تصنيع الرقائق من البيع إلى الصين التي تعد سوق رئيسية للرقائق، وقد أدى هذا المفهوم إلى خسائر فادحة في سوق العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، قبل أن تتعافي.