الاقتصاد

انخفض 18 قرشًا خلال أسبوع..سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه

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  • انخفض 18 قرشًا خلال أسبوع..سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه 1/3
  • انخفض 18 قرشًا خلال أسبوع..سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه 2/3
  • انخفض 18 قرشًا خلال أسبوع..سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 25 أبريل 2025 04:00 م

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 18 قرشًا خلال تعاملات هذا الأسبوع، والتي اقتصرت على يومي الثلاثاء والأربعاء فقط بسبب إجازة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وثبت سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.87 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.91 للشراء، 51.01 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.91 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.9 جنيه للشراء، 51 جنيهًا للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.87 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

50.9 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

4f6ed31c6a.jpg

 

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


51.01 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


50.90 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


50.90 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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