شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يتراجع عالميًا ومحليًا إلى هذه المستويات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بانخفاض سعر الأوقية عالميًا إلى مستوى 3303 دولارات، وسط تصريحات سياسية وبيانات اقتصادية أمريكية ألقت بظلالها على الأسواق.



وبحسب بيانات سوق الذهب، هبط سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – إلى ما بين 4770 و4780 جنيهًا بدون مصنعية، مقارنة بسعر 5000 جنيه في بداية الأسبوع، ليسجل بذلك تراجعًا قدره 230 جنيهًا خلال أيام قليلة.

وفيما يلي أسعار الذهب المعلنة اليوم:

عيار 24: 5451 جنيهًا

عيار 21: 4770 جنيهًا

عيار 18: 4089 جنيهًا

عيار 14: 3180 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا



وجاء هذا التراجع المحلي بالتوازي مع انخفاض سعر الأونصة عالميًا، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التجارة مع الصين، إلى جانب صدور بيانات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدل التضخم، مما ضغط على أسعار الذهب عالميًا.