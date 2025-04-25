شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا.. وخام برنت يصل إلى 66.6 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط عالميا قليلاً ، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، حيث إن زيادة الانتاج المحتملة من مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، ووقف إطلاق النار المحتمل في الحرب الروسيا الأوكرانية، أدى إلى زيادة المعروض في الوقت الذي تُحد فيه التعريفات الجمركية الأمريكية المتضاربة من توقعات الطلب.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 5 سنتات لتصل إلى 66.60 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 2% خلال الأسبوع الجاري.

كما سجلت أسعار العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي زيادة بمقدار 6 سنتات لتصل إلى 62.85 دولار للبرميل، لكن من المتوقع أن تتراجع بنسبة 2.9% خلال الأسبوع الجاري.

وقد يسمح وقف العملية الروسية في أوكرانيا وتخفيف العقوبات المفروضة عليها بتدفق المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، حيث إن روسيا العضو في مجموعة "أوبك+ " تعد من أكبر منتجي النفط في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما أن العديد من أعضاء "أوبك+" قد اقترحوا أن تُسرّع المجموعة زيادات إنتاج النفط في شهر يونيو المقبل، ما قد يزيد من العرض العالمي أيضاً.

ومن جانب آخر، من المحتمل أن تُسفر المحادثات الناجحة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، حيث تُعدّ طهران ثالث أكبر منتج للنفط في محموعة "أوبك" بعد السعودية والعراق.

ومع ذلك، لا تزال توقعات الطلب غامضة في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة - أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم- حيث أضرت تلك الحرب أيضًا بسلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر على الطلب على النفط.