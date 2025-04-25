شكرا لقرائتكم خبر عن 66.98 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم للجلسة الثانية على التوالي بدعم من توقعات خفض محتمل للتصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية في ظل مخاوف تتعلق بوفرة المعروض.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا لتصل إلى 66.98 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن تسجل تراجعا أسبوعيا 1.4 %بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا ليبلغ 63.21 دولار للبرميل، ويتوقع أن يسجل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 2.3% وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أمس أن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين جارية في رد على تصريحات صينية نفت وجود أي مناقشات جارية في هذا الصدد بين الطرفين.

من جهة أخرى، تدرس الصين إعفاء بعض السلع الأمريكية من رسومها الجمركية البالغة 125 %، وتطلب من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي قد تكون مؤهلة لذلك، في أكبر مؤشر حتى الآن على مخاوف بكين من التداعيات الاقتصادية للأزمة التجارية بين البلدين.



