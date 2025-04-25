شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.725 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 40.975 ريال مقارنة ب 41.250 ريال سعر أمس، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 40.975 ريال

عيار 22 سجل 37.550 ريال

عيار 21 سجل 35.850 ريال

عيار 18 سجل 30.725 ريال

عيار 14 سجل 23.900 ريال

عيار 12 سجل 20.475 ريال

الاونصة1274.275 ريال

الجنيه الذهب286.775 ريال

الأونصة بالدولار3309.61 دولار



يوجد أنباء متداولة غير مؤكدة عن إيقاف الصين التعريفات بـ 125% على بعض السلع الأمريكية، يأتي هذا عقب تصميم على الرئيس ترامب على أن هناك مفاوضات جارية مع الصين رغم نفي الأخيرة وجود مفاوضات من أي نوع مع الطرف الأمريكي.

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.