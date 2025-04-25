الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 البنك الأهلى عند 50.91 جنيه

0 نشر
0 تبليغ

  • استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 البنك الأهلى عند 50.91 جنيه 1/3
  • استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 البنك الأهلى عند 50.91 جنيه 2/3
  • استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 البنك الأهلى عند 50.91 جنيه 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 البنك الأهلى عند 50.91 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 25 أبريل 2025 02:00 م

بسبب العطلة الأسبوعية، ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025، فى البنك المركزى المصرى عند 50.87 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.91 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.91 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.9 جنيه للشراء، 51 جنيهًا للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

cce33098ab.jpg
دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.87 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

50.9 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

b100063e84.jpg

 

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


51.01 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


50.90 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


50.90 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements