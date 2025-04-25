شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 البنك الأهلى عند 50.91 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

بسبب العطلة الأسبوعية، ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025، فى البنك المركزى المصرى عند 50.87 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.91 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.91 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.9 جنيه للشراء، 51 جنيهًا للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.87 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.9 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



51.01 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



50.90 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



50.90 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.