الاقتصاد

سعر الذهب يتراجع إلى مستوى 4780 جنيها للجرام عيار 21

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سعر الذهب يتراجع إلى مستوى 4780 جنيها للجرام عيار 21

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القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب تطورات أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الجمعة ، عقب تراجعات حادة شهدها المعدن في التعاملات اليوم، ويتذبذب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حول 4770 إلي 4780 جنيها بدون إضافة مصنعية.

وسجل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – نحو 4770 جنيهًا للجرام، مقابل 5000 جنيه، بتراجع بلغ 230 جنيهًا منتصف هذا الأسبوع.

وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5451 جنيهًا

عيار 18: 4089 جنيهًا

عيار 14: 3180 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا


يأتى الاستقرار بعد هبوط الأوقية عالميًا 3303 دولارات، متأثرة بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبيانات اقتصادية أشارت لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع التضخم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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