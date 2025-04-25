شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 25 ابريل 2025 بالكويت.. عيار 21بـ28.475 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.550 دينار مقارنة ب 32.775 دينار سعر امس بالتزامن مع اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.550 دينار

عيار 22 سجل 29.850 دينار

عيار 21 سجل 28.475 دينار

عيار 18 سجل 24.425 دينار

عيار 14 سجل 19.000 دينار

عيار 12 سجل 16.275 دينار

الاونصة 1012.625 دينار

الجنيه الذهب 227.900 دينار

الأونصة بالدولار 3302.99 دولار

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.