شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 25 ابريل 2025 بالكويت.. عيار 21بـ28.475 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 25 أبريل 2025 12:00 م
شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.550 دينار مقارنة ب 32.775 دينار سعر امس بالتزامن مع اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،
سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.550 دينار
عيار 22 سجل 29.850 دينار
عيار 21 سجل 28.475 دينار
عيار 18 سجل 24.425 دينار
عيار 14 سجل 19.000 دينار
عيار 12 سجل 16.275 دينار
الاونصة 1012.625 دينار
الجنيه الذهب 227.900 دينار
الأونصة بالدولار 3302.99 دولار
وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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