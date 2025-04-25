الاقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية اليوم

0 نشر
واس - طوكيو 0 تبليغ

  • صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية اليوم 1/2
  • صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية اليوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 488.24 نقطة، أو 1.39%، ليصل إلى 35527.39 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 27.76 نقطة، أو 1.07%، ليصل إلى 2620.32 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا