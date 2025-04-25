شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 488.24 نقطة، أو 1.39%، ليصل إلى 35527.39 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 27.76 نقطة، أو 1.07%، ليصل إلى 2620.32 نقطة.