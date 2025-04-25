شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات الجمعة، وسط توجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، بدعم من استمرار الطلب على الملاذات الآمنة.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3348 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3359 دولارًا.وسجّل المعدن الأصفر، مكاسب بأكثر من 700 دولار منذ بداية العام، ولامس مستويات قياسية عدة مرات، منها 3500.05 دولار يوم الثلاثاء الماضي.وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 33.42 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 969.65 دولارًا، وهبط البلاديوم 1.2% ليسجل 943.24 دولارًا.