شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم وسط توقعات بتراجعه فى مصر.. وعيار 21 يسجل 4820 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين وسط توقعات بتراجع سعر الذهب في مصر استجابة للهبوط العالمي للأونصة.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا



الاستقرار في السوق المحلية تزامن مع هبوط ملموس في سعر الأونصة عالميًا إلى 3309 دولارات، بنسبة تراجع بلغت 0.33%، بعد ارتفاع سابقًا إلى مستوى 3285 دولارًا.



هذا التحرك جاء مدفوعًا بتصريحات رسمية صينية حول تخفيض الرسوم مع الجانب الأمريكي.

مراقبون للسوق يرون أن المشهد لا يزال ضبابيًا، مع بقاء الذهب في مركز الاهتمام كأداة للتحوط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع شهية المخاطرة في البورصات العالمية.

في مصر، تسود حالة من الترقب بين المواطنين، إذ ينتظر كثيرون استقرار الأسعار قبل اتخاذ قرار بالشراء، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد ومناسبات الزواج، التي تُعد من المحركات التقليدية للطلب على الذهب.

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استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين وسط توقعات بتراجع سعر الذهب في مصر استجابة للهبوط العالمي للأونصة.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا



الاستقرار في السوق المحلية تزامن مع هبوط ملموس في سعر الأونصة عالميًا إلى 3309 دولارات، بنسبة تراجع بلغت 0.33%، بعد ارتفاع سابقًا إلى مستوى 3285 دولارًا.



هذا التحرك جاء مدفوعًا بتصريحات رسمية صينية حول تخفيض الرسوم مع الجانب الأمريكي.

مراقبون للسوق يرون أن المشهد لا يزال ضبابيًا، مع بقاء الذهب في مركز الاهتمام كأداة للتحوط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع شهية المخاطرة في البورصات العالمية.

في مصر، تسود حالة من الترقب بين المواطنين، إذ ينتظر كثيرون استقرار الأسعار قبل اتخاذ قرار بالشراء، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد ومناسبات الزواج، التي تُعد من المحركات التقليدية للطلب على الذهب.