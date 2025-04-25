شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار داخل البنوك مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار أمام الجنيه المصرى، داخل مختلف البنوك المصرية، اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 بالبنك المركزى المصرى 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى عند 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى بنك مصر 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.