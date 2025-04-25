شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب الإغلاق الأسبوعى لمعرفة اتجاه سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق الذهب اغلاق البورصة العالمية خلال ساعات في نهاية الأسبوع وسط استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، بعد تقلبات حادة شهدتها الأيام الماضية نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وسجل عيار 21 نحو 4820 جنيهًا، فيما بلغ عيار 24 نحو 5509 جنيهات، وعيار 18 سجل 4131 جنيهًا، بينما استقر الجنيه الذهب عند 38,560 جنيهًا.

جاء هذا الاستقرار بالتوازى مع صعود الأونصة عالميًا إلى 3329 دولارًا، وسط لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن بعد تصريحات صينية نفت وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة.

ويترقب المتعاملون محليًا أي تغيرات في الأسعار مع اقتراب موسم الأعياد وزيادة الطلب المرتبط بالمناسبات.