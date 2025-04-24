الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5509 جنيهات

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سعر الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5509 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 24 أبريل 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس  في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38560 جنيهًا


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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