شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5509 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 24 أبريل 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5509 جنيهات
عيار 21: 4820 جنيهًا
عيار 18: 4131 جنيهًا
الجنيه الذهب: 38560 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.
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