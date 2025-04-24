شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "المنسوجات" بنسبة 3.8% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.4%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.7%، وصعد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%.

وقفز قطاع العقارات بنسبة 2.2%، وزادت قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.5%، على الترتيب، ونما قطاعا التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، ثم قطاعا الموارد الأساسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.2%، 1%، على الترتيب، وأخيرًا قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، 0.4%، على الترتيب.



وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 31640.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 9227.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 12607.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 39462.63 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11686.49 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 39.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.243 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.277 تريليون جنيه إلى 1.299 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 402.5 مليار جنيه إلى 407.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.680 تريليون جنيه إلى 1.707 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.6%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 3.2 مليار جنيه إلى 3.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.

يذكر أن البورصة المصرية تعطلت يومى الأحد الموافق 20 أبريل بمناسبة عيد القيامة المجيد، ويوم الإثنين الموافق 21 أبريل بمناسبة عيد شم النسيم، واستأنف العمل بالبورصة المصرية يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 22، 23 أبريل.